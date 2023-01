Approfittano del bar chiuso per scassinare slot machine e gettoniere

Nuovo colpo dei ladri coi malviventi che, questa volta, hanno preso di mira un bar nel centro storico di Rimini. Il colpo è andato in scena nella notte tra venerdì e sabato e solo alla riapertura del locali i proprietari si sono resi conto di essere stati visitati dai soliti ignoti. I malviventi, dopo aver forzato l'ingresso del locale in via Santa Chiara, si sono diretti verso le slot machine per scassinare il contenitore del denaro e poi passare alla gettoniera anch'essa forzata. Non contenti hanno ripulito anche il registratore di cassa dagli spiccioli impossessandosi di circa 200 euro. Sono ancora in corso di quantificazione, invece, i contanti fatti sparire dalle macchinette mangiasoldi. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e, al momento, sono in corso le indagini per cercare di identificare gli autori.