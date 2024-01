Tre spaccate in una notte, i ladri colpiscono armati di tombino. "Tra incendi e furti non si dorme tranquilli"

I teppisti del tombino tornano a colpire. Dopo gli episodi registrati nella notte di Santo Stefano nella zona di via Caduti di Marzabotto, con un ristorante e un negozio presi d’assalto da uomini incappucciati, ora a essere presa di mira è Viserba. Nella notte tra mercoledì e giovedì (4 gennaio) sono state vittima di “spaccata” almeno tre attività commerciali e sui social divampa la polemica e la sconsolazione. “Attenzione, nella notte, verso le 5, i ladri hanno fatto visita a due attività di Viserba: una in piazza Pascoli e una sul lungomare”, scrive nella prima segnalazione una cittadina. Ma si scoprirà ben presto che le attività rimaste coinvolte sono tre: la botique bottega Casalini in via Dati, il bar Biarritz di piazza Pascoli e infine il bar tabaccheria della galleria commerciale Sacramora.

I raid sono cominciati, secondo le prime testimonianze raccolte, alle 4 del mattino e nell’arco di un’ora i ladri hanno fatto visita a tutte e tre le attività commerciali. La modalità di azione è sempre la solita: viene lanciato un tombino contro la vetrina o la porta d’ingresso per mandarla in frantumi. E’ possibile che possa trattarsi in tutti i casi, viste le similitudini, degli stessi responsabili. In un caso è stata rubata la cassa, in altri casi il tombino ha spaccato le vetrine ma non c’è stata irruzione.

Sul tema, attraverso i social, è intervenuto anche l’assessore comunale Mattia Morolli, sempre attento e vigile sul territorio di Viserba. “In merito a quello che si segnala è già stata fatta l’opportuna denuncia alle forze dell’ordine e come Comune daremo immediatamente le immagini registrare dalle telecamere (è presente e attiva una in piazza con ottica a 360 gradi, al Conad immagino ci siano telecamere private) per le indagini”. Tra i cittadini monta lo sconforto e la rabbia in una città che vede il moltiplicarsi di episodi, a tal punto che alcuni non denunciano nemmeno più: “Solo percezione dice qualcuno. Dai che sorpassiamo anche Milano nella classifica” relativa all’indice sulla sicurezza. E ancora un altro cittadino: “Le forze dell’ordine devono assolutamente muoversi e prendere provvedimenti seri. Viserba è sempre stato un paesino tranquillo con tanta brava gente e grandissimi lavoratori. Ultimamente tra incendi e furti non si dorme più tranquilli. Vogliamo essere tutelati, per chi comanda datevi una mossa”.