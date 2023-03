Furto aggravato e spaccio di metadone: un riminese finisce nei guai

Nel pomeriggio di giovedì la squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Rimini ha identificato e denunciato un uomo come presunto autore di due furti di super alcolici avvenuti il 15 febbraio e il 3 marzo scorso in un supermercato di Marina Centro, per un valore di 300 euro. Il personale della Polizia Locale è risalito al sospetto dopo aver visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza del negozio, riconoscendo l’uomo, già noto agli agenti come consumatore di sostanze stupefacenti, oltre che per altri precedenti come furti e rapine. Giovedì l’uomo è stato rintracciato e sarebbe stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di 55 ml di metadone che, secondo la Polizia Locale, sarebbe stato detenuto illegalmente. Da accertamenti svolti presso il SERT, infatti, non risulterebbe la somministrazione di farmaci di categoria C a suo nome. L’uomo è stato quindi denunciato per furto aggravato e continuato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo metadone.