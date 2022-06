Depredano il bar di bibite e patatine e poi fanno festa sulla spiaggia

Una bravata che rischia di costare cara a un gruppo di ragazzini che, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno depredato un locale sulla spiaggia di Riccione. Ad essere preso di mira è stato il ristorante La Griglia, in viale Torino, coi giovanissimi che sono riusciti a forzare la porta della veranda ed entrare nel bar facendo man bassa di bibite, patatine e gelati. Col bottino sono poi scesi sulla spiaggia del Bagno 34 iniziando a fare baldoria tra i lettini e lasciando sulla sabbia gli avanzi del loro festino. Il colpo è stato scoperto solo nella prima mattinata di giovedì e, sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona e che hanno ripreso i giovanissimi intenti a compiere la bravata. Sono in corso gli accertamenti per identificare i componenti del gruppo.