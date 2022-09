Cerca di ripulire una barca ormeggiata in darsena, ladro arrestato in flagranza

E' andata male al ladro che, nella notte tra lunedì e martedì, ha cercato di svaligiare una barca ormeggiata nella darsena di Cattolica. Ad accorgersi della presenza di un intruso è stata la vigilanza privata che ha dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno sorpreso il malvivente, un italiano 50enne, che aveva asportato materiale per un valore di circa 1000 euro e lo hanno ammanettato. Dopo una notte in camera di sicurezza, l'uomo è stato processato per direttissima.