Furto di un ciclomotore, gruppo di minorenni controllati nel cuore della notte

Nel cuore della notte tra sabato e domenica gli agenti della Questura, sono intervenuti per un furto di ciclomotore. Verso le 2 di notte, infatti, è arrivata la segnalazione di un furto in atto di un ciclomotore ad opera di cinque giovani. La descrizione dei giovani e i dettagli sulla via di fuga forniti telefonicamente dal cittadino, hanno permesso agli equipaggi di Volante di rintracciare poco dopo il ciclomotore e bloccare tre di questi giovani risultati poi minorenni. Accompagnati in Questura due venivano sanzionati per il mancato rispetto del “coprifuoco” mentre il terzo, oltre alla stessa sanzione, è stato denunciato poiché risultato l’autore del furto. I tre minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.