In fuga dal centro commerciale con testine per spazzolini elettrici per 3mila euro

Una razzia in piena regola quella tentata da una coppia di giovani romeni, lei 19enne e lui 23enne residenti entrambi a Pescara, arrestati per furto aggravato in concorso dal personale della Questura di Rimini. I due malviventi, nel primo pomeriggio del 7 dicembre, erano entrati nel supermercato del centro commerciale "Le Befane" e si erano diretti immediatamente nel reparto per la cura della persona. Il loro modo di fare sospetto ha messo in allarme gli addetti alla vigilanza che li hanno iniziati a tenere sotto controllo. E' stato a questo punto che, la coppia, ha iniziato a prelevare dagli scaffali le confezioni delle testine per gli spazzolini elettrici insaccandole nelle buste solitamente utilizzate per contenere il cibo surgelato. Una volta riempite le scorte di decine e decine di scatole i giovani si sono diretti verso una delle casse chiuse cercando di scavalcare il cancelletto. E' stato a questo punto che la vigilanza è entrata in azione e, dopo averli bloccati, ha chiesto l'intervento della polizia di Stato. La refurtiva, per un valore di 2727 euro, è stata recuperata e i ladri sono stati portati in Questura. Dopo aver trascorso l'8 dicembre in camera di sicurezza, i malviventi sono stati processati per direttissima venerdì mattina.