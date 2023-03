Vanno ad aprire il negozio e trovano l'amara sorpresa: visita dei ladri, bottino da decine di migliaia di euro

L'amara sorpresa è arrivata giovedì mattina, quando i titolari della gioielleria Zani, in via Tempio Malatestiano a Rimini, si sono recati per la consueta apertura giornaliera. La saracinesca e la porta di ingresso erano state forzate nella notte tra mercoledì e giovedì: i malviventi, con il favore delle tenebre, sono riusciti a portare via preziosi per circa 70mila euro. Anche se il bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia di Stato, che cercheranno di dare un nome e un volto ai ladri anche, probabilmente, visionando le telecamere di videosorveglianza della zona.