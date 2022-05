Ladri di "cultura" in azione: derubano la libreria, ma si accontentano del fondocassa

Ladri di "cultura" in azione nella notte tra domenica e lunedì coi malviventi che hanno preso di mira una libreria di Viserba. Il colpo è stato scoperto solo nella prima mattinata di lunedì quando i responsabili della Ubik di viale Dati, al civico 96, hanno riaperto il negozio. Secondo quanto emerso i malviventi hanno scassinato una delle serrature dell'ingresso e una volta all'interno della libreria si sono precipitati sulla cassa in cerca di contanti. All'interno del cassetto, però, c'erano solo pochi spiccioli e i ladri si sono dovuti accontentare del fondocassa per poi fuggire facendo perdere le loro tracce. Alla riapertura il furto è stato scoperto e i titolari hanno dato l'allarme facendo intervenire i carabinieri ma, secondo quanto emerso, all'interno del negozio non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza rendendo così più difficile il lavoro degli inquirenti per individuare gli autori del colpo.