Maxi furto nel negozio di ottica, bottino da oltre 70mila euro

Un maxi furto da manuale, con un bottino di oltre 70mila euro, quello avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Riccione ai danni di una boutique di occhiali. Ad essere preso di mira dai malviventi è stata l'ottica Castellini di viale Dante dove, a sparire, è stata tutta la collezione estiva degli occhiali da sole delle più note griffe appena messa in vetrina. Dai primi accertamenti pare che i ladri siano riusciti a mettere fuori uso il sofisticato impianto d'allarme e, allo stesso tempo, con lo schiumogeno hanno silenziato la sirena esterna. Una volta messo ko l'antifurto, hanno scassinato sia la saracinesca che la porta d'ingresso per poi fare razzia delle montature più in voga e costose. Terminato di ripulire le vetrine, sono quindi fuggiti avendo cura di chiudersi le porte alle spalle e, solo giovedì mattina alla riapertura, la titolare si è accorta del furto e non ha potuto far latro che chiamare i carabinieri. In viale Dante è intervenuta una pattuglia dell'Arma per i rilievi di rito e, al momento, gli inquirenti sono a caccia di indizi per riuscire ad individuare gli autori del maxi furto. "Per noi questa è la seconda volta - ha commentato amaramente la titolare - dopo che nel 2018 ci avevano sfondato la vetrina usando un'auto come ariete. Da quella volta abbiamo messo una saracinesca antisfondamento e un impianto d'allarme all'avanguardia e non capisco come siano riusciti ad entrare e far sparire tutto. Sicuramente ci tenevano d'occhio perchè il grosso della collezione estiva degli occhiali da sole che si sono stati rubati è arrivato da pochi giorni".