Furto nel ristorante chiuso, i ladri arrestati con le mani nel sacco

Sono stati arrestati in flagranza nella notte tra sabato e domenica un tunisino 19enne e un marocchino 21enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, catturati dopo aver messo a segno un furto in un ristorante chiuso. I malviventi sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri in via Fano e, addosso, avevano ancora la refurtiva: 2 bottiglie di vino ed il fondo cassa. Secondo quanto emerso i ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno arraffato quanto trovato a portata di mano per poi fuggire mentre scattava l'allarme che ha fatto accorrere una pattuglia dell'Arma. L'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza ha incastrato i nordafricani così come la refurtiva ritrovata. Processati per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo per poi rimetterli in libertà in attesa della prossima udienza.