Furto nella clinica privata, il malvivente incastrato dalle telecamere

E' stato incastrato dalle telecamere a circuito chiuso il 35enne bellariese che, nella giornata di giovedì, è stato denunciato a piede libero per furto. L'uomo, nella notte tra mercoledì e giovedì, è entrato in azione in una clinica privata di via Settembrini dove era riuscito ad asportare un televisore, una telecamere e un notebook. Il colpo era stato scoperto dai responsabili sono nella mattinata e, dopo aver chiamato i carabinieri, sono stati acquisiti i filmati nei quali era ben riconoscibile il malvivente. A stretto giro i militari dell'Arma si sono presentati a casa del 35enne dove, in vella vista, c'era tutta la refurtiva che è costata al bellariese il deferimento all'autorità giudiziaria mentre il maltolto è stato riconsegnato ai proprietari.