Furto notturno in una attività del centro storico: arrestato il ladro

Nella notte fra giovedì e venerdì, intorno alle 2.40, la Sala operativa della Polizia di Stato ha ricevuto una segnalazione da parte dell’Istituto di vigilanza “Coop service” di avvenuta entrata in funzione dell’allarme “antintrusione” proveniente dal negozio “Yves Rocher France”, in corso D'Augusto. L’immediata visione delle telecamere da parte della Sala Operativa ha permesso di individuare un soggetto posizionato all’esterno del negozio il quale, con fare sospetto, si guardava intorno controllando l’assenza di pattuglie.

All’arrivo degli uomini delle volanti della Questura di Rimini il ladro, un 21enne, dopo aver gesticolato in maniera decisa e inequivocabile all’indirizzo dei presunti complici intenti a prelevare l’incasso giornaliero all’interno del negozio, ha cercato di fuggire di corsa in via Gambalunga, abbandonando la bicicletta con la quale era arrivato precedentemente. Tentata invano la fuga a bordo della bicicletta, il giovane è stato bloccato dalla volante e accompagnato presso gli uffici della Questura di Piazza Bornaccini, in attesa della

celebrazione del rito direttissimo. L’arrestato dovrà rispondere davanti al giudice dei reati di “furto aggravato in concorso”, “ricettazione” e di “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”. Sono in corso indagini per accertare e definire il ruolo di ulteriori soggetti nella vicenda.