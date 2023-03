Il furto da pochi centesimi si trasforma in rapina e rischia una pesante condanna

Un furto da pochi centesimi, alcuni asciugamani di carta e del sapone liquido, si è trasformato in una rapina e adesso l'autore rischia una pesantissima condanna. Tutto era successo il 29 gennaio del 2022 nell'ospedale di Santarcangelo quando un clochard 54enne di origini libanesi era entrato in una toilette del nosocomio per darsi una rinfrescata e, allo stesso tempo, ne aveva approfittato per impossessarsi delle salviette, dei rotoli di carta igienica e del sapone. Le manovre dell'uomo erano state notate da un medico che lo aveva dapprima richiamato facendolo scappare e, nell'inseguimento, era nato un tafferuglio col sanitario che era stato prima minacciato con un cartello di plastica per segnalare i pavimenti bagnati e poi rovinato a terra a causa di uno spintone. Nel parapiglia era finita danneggiata anche la porta elettrica di accesso all'ospedale e, sul posto, erano intervenuti i carabinieri mentre il medico era stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove era stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Ne era nato un procedimento penale col 54enne che, cinque mesi dopo i fatti, era stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal gip in quanto il pubblico ministero aveva ravvisato i reati di rapina, lesione aggravate e danneggiamento aggravato. Dopo un mese ai "Casetti", il clochard era stato scarcerato con l'obbligo di firma. Per i reati che gli sono stati contestati rischia 6 anni di carcere e il suo legale, Alessandro Buzzoni, ha chiesto un patte