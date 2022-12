La banda dell'azoto liquido: congelano la serratura e fuggono con 35mila euro di profumi

Una banda altamente specializzata quella che, nella notte tra domenica e lunedì, ha messo a segno un furto da 35mila euro in un negozio di Riccione. A finire nel mirino dei malviventi è stata la profumeria Vallechiara di viale Dante coi ladri che sono entrati in azione verso le 3. Dai primi accertamenti i predoni avrebbero utilizzato dell'azoto liquido per freezare la serratura della porta principale che, una volta ghiacciata, è stata distrutta con facilità. E' entrato in azione l'impianto di allarme, dotato anche di fumogeno, ma nonostante questo i ladri sono riusciti ad arraffare i profumi delle marche più importati e costose per poi fuggire in tutta fretta prima dell'arrivo dei carabinieri. "E' stato sicuramente un furto su commissione - spiega Stefania, la titolare - dal momento che hanno portato via solo i prodotti griffati come Chanel e Yves Saint Laurent. Un bottino che si aggira sui 35mila euro e che, solo in parte, sono forse coperti dall'assicurazione".