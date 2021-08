Trafugati quadri per 30mila euro di valore: sospettato di aver rubato le opere d'arte finisce in carcere

E' stato sottoposto a fermo un cittadino rumeno, sorpreso giovedì scorso dai carabinieri di Cattolica con numerose opere d'arte trafugate da una abitazione a San Giovanni in Marignano tra i mesi di marzo e maggio. Un bottino dal valore di 30mila euro, che i proprietari avevano denunciato ai militari della Regina solo all’inizio del mese di agosto. I carabinieri hanno avviato una fitta attività investigativa che li ha portati a monitorare i viaggi compiuti settimanalmente verso l’Europa dell’Est da parte del sospetto, ed è proprio così che lo scorso giovedì hanno notato l'uomo, rumeno già noto alle forze dell'ordine, arrivare a Cattolica con numerose tele imbustate. I militari si sono messi subito alle sue spalle tentando di scoprire se il malfattore si stesse recando a qualche appuntamento per la vendita o la ricettazione delle opere, fino a quando hanno deciso di fermarlo e perquisirlo a Gabicce. Effettivamente sono state rinvenute proprio le tele sottratte ad un’anziana di 80 anni, residente a Roma. I quadri, sono quindi stati recuperati e restituiti ai proprietari mentre l’uomo, sottoposto a fermo dalla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione, è stato condotto in carcere. All’esito della convalida, tenutasi nella mattinata di sabato, è stata confermata la custodia cautelare in carcere per il trafugatore di opere d’arte.