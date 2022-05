Un abbraccio e il Rolex sparisce insieme alla ladra dalle mani di velluto

Una ladra dalle mani di velluto quella che, nel pomeriggio di giovedì, è riuscita a sfilare dal polso della vittima un Rolex del valore di diverse migliaia di euro, nel pomeriggio di giovedì. Secondo quanto emerso, poco dopo le 15 in viale Pascoli a Rimini, il proprietario dell'orologio è stato avvicinato da una ragazza con la scusa di chiedergli alcune informazioni stradali. La ladra è riuscita ad avvicinarsi alla vittima come per abbracciarla e, con una mossa estremamente furtiva, ha sganciato il cinturino dell'orologio facendolo sparire nelle sue tasche e poi scappare in tutta fretta. Il proprietario si è accorto quasi subito del furto ma, oramai, era troppo tardi per rincorrere la malvivente che aveva già fatto perdere le proprie tracce. E' scattato l'allarme che ha fatto intervenire una pattuglia dei carabinieri ma, nonostante la descrizione fatta dalla vittima, le ricerche della ladra sono risultate vane.