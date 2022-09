Letteralmente "a ruba" i biglietti del derby Rimini-Cesena: ladri in azione allo stadio

Blitz notturno dei malviventi allo stadio "Romeo Neri" di Rimini dove, ad essere presa di mira dai malviventi, è stata la biglietteria dell'impianto sportivo in via Lagomaggio. I ladri, pensando che le casse potessero essere piene di contanti in vista dell'atteso derby di domenica prossima contro il Cesena, hanno sfondato una vetrata del botteghino ma una volta dentro sono rimasti a bocca asciutta. Le prevendite, infatti, non erano ancora iniziate e i cassetti erano miseramente vuoti. I malviventi, quindi, hanno tralasciato di rubare il merchandising biancorosso e si sono diretti verso il bar della tribuna centrale. Anche qui hanno forzato una porta e quando sono entrati hanno puntato alla cassa. Questa volta è andata bene, anche se si è trattato di pochi spiccioli, e una volta arraffato il contante sono fuggiti facendo perdere ogni traccia. Il colpo è stato scoperto solo nella mattinata di giovedì e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato. Sono in corso le indagini con gli inquirenti che hanno acquisito anche i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per individuare gli autori del furto.