Fusione tra le Fiere di Rimini e di Bologna, l'assessore Maresi: "Allo stato attuale non pare attuale"

La fusione tra le Fiere di Rimini e di Bologna "allo stato attuale non pare attuale ma in prospettiva può essere qualcosa su cui tornare a porre attenzione". Il Comune di Rimini dunque non chiude del tutto le porte all'operazione, in stallo ormai da mesi. Anche se, come precisa l'assessore alle Partecipate Moreno Maresi rispondendo in Consiglio comunale a una interrogazione della Lega, occorre attendere l'elezione della nuova governance di Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione della Fiere di Rimini e di Vicenza.

A marzo 2023, ricorda, l'allora presidente Lorenzo Cagnoni riferì che "la possibilità di una fusione si era fermata per problemi legati a una posizione di uno dei due soggetti dal punto di vista del piano industriale". Da lì a poco, a settembre, ci fu "la dolorosa scomparsa di Cagnoni" e ora "siamo prossimi ad aprile e alla nomina del nuovo cda e del nuovo presidente". Per cui, conclude, "dobbiamo attendere la nuova governance per capire se ci saranno o meno interlocuzioni". Dunque, tira le somme il consigliere del Carroccio Andrea Pari, "sull'indirizzo politico non c'è una risposta definitiva. Allo stato attuale- sottolinea - a noi non conviene associarsi con Bologna". E a tal proposito il giudizio della Corte dei conti è "evidente. Rifarò l'interrogazione con la nuova governance", conclude. (fonte: agenzia Dire)