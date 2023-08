Futuro del "Triangolone", una sfida da affrontare. "Al lavoro per capire potenzialità e prospettive"

Nell'ora delle interrogazioni durante l'ultimo consiglio comunale è stato toccato il tema del Triangolone, con la risposta dell’assessore Morolli all'interrogazione del consigliere Renzi sul parcheggio Fellini. Morolli ha sottolineato come nell’ultima manovra di bilancio è compreso “l’incarico professionale per la progettazione del ‘triangolone’, uno dei luoghi cuore della Marina. Tema anche questo su cui incide l’incertezza sulle concessioni demaniali e sulle poche indicazioni che arrivano dal governo. Stiamo facendo un ragionamento complessivo sul destino di quella porzione della città, vogliamo capirne le potenzialità, e in questo ragionamento ricade anche il parcheggio. In queste settimane è iniziato l’iter per una valutazione tecnica per la progettazione del Triangolone e per dare risposte di contenuti e servizi. Nel masterplan del Triangolone è inserita dunque anche la soluzione del tema sosta in quel quadrante urbano. Una sfida, anche alla luce della fase di stallo sulle concessioni demaniali. Nel masterplan del Triangolone è inserito dunque anche la soluzione del tema sosta in quel quadrante urbano”.