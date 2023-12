Il futuro dell'ex colonia Novarese? Il sogno è quello di un nuovo centro termale con hotel

Per l'ex colonia Novarese di Rimini c'è ancora un futuro. Mentre sulle prospicienti terme, e sulla società Rimini terme, ci sono meno certezze. Come ricorda questa mattina in commissione l'amministrazione comunale, nel gennaio del 2022 è fallito il secondo tentativo di riqualificazione, con conseguente naufragio del progetto di polo benessere e dello spettacolo della società Renco. Il nuovo piano è allora di trasferire le funzioni termali nella Novarese con eventuale demolizione del talasso-terapico sulla spiaggia e a Palazzo Garampi sono giunte manifestazioni di interesse da parte di diversi privati, ma solo per la Novarese e non per le terme.

Il Comune spera spuntino fuori e intanto punta a modificare lo strumento urbanistico attuale, frutto dell'accordo di programma per la realizzazione di un immobile di 15 piani di cui otto sottoterra, in base al quale non si può intervenire solo sulla colonia. L'obiettivo è portare nella Novarese le terme e un hotel, realizzare qualcosa nell'area retrostante e demolire il talasso. Non andasse in porta l'alternativa sarebbe la risoluzione anticipata dell'accordo di programma per una riqualificazione disgiunta della colonia. Con il Comune che valuta la possibilità di acquisto delle terme, la concessione demaniale scade il 12 settembre del 2031, così da continuare l'attività di Rimini terme. (fonte: agenzia Dire)