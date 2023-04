Il futuro dell'ex Questura in consiglio. Fratelli d'Italia: "La giunta spieghi il no all'Accordo di Programma"

Il tema dell’area dell’ex Questura ora arriva tra i banchi del consiglio comunale. E’ la vigilia dell’ordine del giorno in cui è prevista la trattazione avente come oggetto “Promozione di un accordo di programma in variante alla strumentazione urbanistica presentato dalla società Ariminum sviluppo immobiliare, avente in oggetto il progetto Rimini Life per la riqualificazione dell’area di via Ugo Bassi”. Il consigliere comunale Gioenzo Renzi, in quota Fratelli d’Italia, spiega come “La seduta consigliare, doveva avere per oggetto l’audizione dei dirigenti comunali responsabili della pratica; l’audizione degli amministratori e del progettista della società Ariminum Sviluppo Immobiliare; la discussione e votazione dell’ordine del giorno presentato dal sottoscritto. Invece, nonostante la richiesta sottoscritta dai consiglieri della minoranza, i rappresentati di Asi non potranno illustrare il progetto Rimini Life in Consiglio Comunale, in conseguenza della contrarietà politica della Presidente del Consiglio del Consiglio e dei capigruppo di maggioranza”.

Il consigliere prosegue poi con una crono storia che vede al centro l’area dell’ex Questura: “E’ opportuno ricordare che perdura da 20 anni la situazione di grave degrado dell’immobile ex Nuova Questura, di 23.000 metri quadrati, costruito dal 2000 al 2003, abbandonato ai vandalismi insieme a tutta l’area circostante. Il Consiglio Comunale dovrebbe essere messo in condizione di comprendere le ragioni per le quali la giunta comunale ha deliberato di non assumere la promozione di un Accordo di Programma in variante alla pianificazione esistente; e per quali ragioni la riqualificazione proposta della Società Ariminum Sviluppo Immobiliare, nell’ambito dell’ex nuova Questura, secondo la medesima amministrazione comunale, non presenterebbe un rilevante interesse pubblico”.

“Proprio al fine di tutelare l’interesse pubblico e qualificare un’area abbandonata al degrado da 20 anni – conclude il rappresentante di Fratelli d’Italia - auspichiamo che il confronto tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto privato possa continuare, per risolvere i problemi sollevati, nell’ottica di un equilibrato interesse pubblico-privato, realizzando un Accordo di Programma, senza dover attendere l’approvazione del nuovo strumento urbanistico (Pug), per il quale sono previsti tempi estremamente lunghi”.