Nel futuro di Ieg c'è un nuovo padiglione da 20 mila persone. Ok al progetto del casello autostradale

Dopo l’approvazione del piano strategico 2023-2028, il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, ha presentato il progetto venerdì (26 gennaio), agli investitori, dai quali sono arrivati feedback estremamente positivi. “È stata anche l’occasione – spiega Ermeti - per esprimere la soddisfazione per il balzo fatto dal titolo Ieg negli ultimi 4 mesi, salito di oltre il 30% rispetto ai valori precedenti, che non lo rappresentavano. Nel 2023 abbiamo superato il gap dovuto al periodo pandemico e abbiamo superato il valore di entrata in borsa della società”.

Gli investimenti

Capitolo importante del piano strategico 2023 – 2028 è quello degli investimenti. “In questi 5 anni – conferma Ermeti - potenzieremo anche la nostra macchina produttiva, investendo nelle infrastrutture 127 milioni di euro. Di questi, 59 andranno su Vicenza, mentre il resto sul progetto di Rimini”.

IEG - Ricavi consolidati in crescita e investimenti per 172 milioni

In particolare, saranno 64 i milioni investiti sull’ampliamento del quartiere fieristico di Rimini. Importo che comprende anche il periodo di transizione. “Per il 2024 – conferma Ermeti - siamo prevedendo la realizzazione di due padiglioni temporanei aggiuntivi, per consentire l’espansione della manifestazione Ecomondo, che nella prossima edizione non riuscirebbe a stare negli spazi esistenti. Il nuovo padiglione alto il doppio di quello attualmente esistente, capace di ospitare oltre 20mila persone, potrà accogliere la crescita delle nostre manifestazioni storiche, inoltre consentirà di fare passi da gigante per eventi legati a sport, intrattenimento e musica, consentendo produzioni televisive di altissimo livello”

Infrastrutture e progetti

Il piano di investimenti prevede anche la realizzazione di nuovi parcheggi a servizio dell’infrastruttura fieristica che si andrà a costruire.

“Nel 2026 – continua Ermeti - il quartiere fieristico sarà servito da due fermate della metropolitana di superficie, sgravando ulteriormente il traffico legato agli eventi fieristici. Con la prossima edizione di Beer & Food Attraction, sperimenteremo una novità per il sistema di parcamento attuale che verrà totalmente automatizzato con l’ingresso attraverso il Telepass, per evitare le code che a volte si formano. A breve, inoltre, insieme all’Amministrazione comunale, proporremo un progetto per la realizzazione di un terzo casello autostradale che si potrebbe collocare a una distanza non superiore a poche centinaia di metri dall’ingresso della fiera, creando un collegamento diretto dall’autostrada ai parcheggi, evitando che il traffico possa ostacolare il flusso cittadino. L’ultima cosa che sperimenteremo sarà l’inizio delle manifestazioni 30 o 45 minuti prima dell’orario solito di apertura, in modo che il flusso fieristico non si incroci o lo faccia il meno possibile, con i flussi ordinari del traffico mattutino della nostra città”.

Innovazioni che puntano a migliorare la sostenibilità ambientale della presenza del quartiere fieristico sul territorio.

Obiettivi ambiziosi

“Mi sto impegnano per fare di Ieg il primo player nazionale – afferma il presidente Ermeti -. Era un sogno del mio predecessore, Lorenzo Cagnoni, ed io credo di avere le forze per poterlo portare avanti”. Un obiettivo importante, supportato però dai numeri. “Ieg ha corso e sta crescendo più velocemente degli altri competitor – aggiunge - Il piano 2023 - 2028 è sì ambizioso ma ci sentiamo sereni di raggiungere gli obiettivi inseriti, a cominciare dalla possibilità di arrivare nel 2028 ad un fatturato di oltre 320milioni di euro”. Intanto però, già nel 2024, la società distribuirà dividendi ai soci pubblici tra i 16 e i 20 milioni di euro.

Ermeti, non solo un traghettatore

Il mandato dell’attuale Consiglio di amministrazione scadrà in primavera e non è escluso che Maurizio Ermeti, che ha precisato di non sentirsi un semplice traghettatore, punti a guidare Ieg anche in futuro. “Sto affrontando il ruolo che mi è stato chiesto di ricoprire con estremo entusiasmo. Ho vissuto l’Ente fiera, poi Rimini fiera ed ora Ieg, ho quindi una conoscenza storica della società che mi ha aiutato e aiuta molto ad essere entrato subito in sintonia con il team e con i suoi problemi, dandomi la possibilità di muovermi subito, apportando delle novità che probabilmente potevano essere ritardate, ma ho voluto dare la priorità agli interessi della società. L’ambientamento che ho preso con questa società è foriero di una capacità di poterlo portare avanti anche in futuro”.