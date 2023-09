Futuro del Flaminio, incontro tra sindaco e Rbr. Maresi: "Incarico agli uffici per valutare la gestione"

Incontro tra sindaco Jamil Sadegholvaad e Rinascita Basket Rimini per valutare assieme il futuro del palasport Flaminio. A svelare l’avvenuto incontro, propedeutico a una eventuale gestione dell’impianto sportivo da parte del club cestistico, è stato l’assessore allo Sport del Comune di Rimini Moreno Maresi nel corso della seduta nel consiglio comunale andata in onda giovedì (28 settembre). Lo ha fatto a seguito di una interrogazione presentata dal consigliere comunale Stefano Murano Brunori (gruppo Gloria Lisi per Rimini). Il consigliere ha interrogato per sapere, tra le varie cose, “quando e a che prezzo il Flaminio passerà, come dicono diverse voci, dalla Provincia al Comune di Rimini in maniera da poterci mettere mano in maniera considerevole con un progetto che abbracci tutti gli sport e l’intera cittadinanza riminese”.

A dare un aggiornamento è stato in aula l’assessore Maresi: “Rbr ha manifestato la volontà di poter gestire il Flaminio, non la piscina. C’è interesse per una parte, alcuni non lo sanno che è un impianto che nasce con una vocazione provinciale. La vocazione provinciale è da tempo spirata, perché gli impianti sono utilizzati pressoché ed esclusivamente da società sportive della nostra città. C’è stato la settimana scorsa un incontro del sindaco, con Rbr, dove si è discusso della possibilità di gestire la struttura e con quali modalità. Le parti si aggiorneranno sul percorso che è in atto con tempistiche stringenti, hanno dato mandato agli uffici di capire quali sono i percorsi praticabili”.

Tra le ipotesi o acquisto del Comune dalla Provincia, o allungamento dei tempi della concessione in essere che scadrà nel 2035. “Questo nell’ottica di mantenere l’impianto come casa del basket – sottolinea Maresi in consiglio comunale -. Salvaguardando però tutte le altre attività sportive svolte all’interno del Flaminio. Quel reticolo di palestre e locali nella parte sottostante sono una risorsa importante, come altrettanto la piscina, la piscina si potrà fare un ragionamento non appena definita la strada da percorrere per l’eventuale gestione di Rbr del Flaminio”.