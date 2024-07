C'è un futuro per lo storico hotel da 138 camere finito all'asta, acquistato per 3 milioni di euro

C’è una svolta per il futuro dell’Hotel Punta Nord, prestigioso immobile di Torre Pedrera, ubicato in via Tolemaide 4. Si tratta di una struttura 4 stelle, per un complesso di particolare prestigio vista la sua dimensione: una superficie totale di 8 mila metri quadrati. Come riporta il portale delle aste giudiziarie, la struttura è stata aggiudicata per un valore di 3 milioni di euro. Si trattava della terza chiamata all’asta, dopo che le due precedenti erano andate deserte: lo scorso 13 dicembre si era partiti con un importo di 6,2 milioni di euro, poi sceso al 20 marzo a 4,6 milioni di euro Ad aggiudicarsi l’albergo è il gruppo Club Family Hotel che lungo la Riviera conta già 13 strutture. L’obiettivo è quello di sistemare la struttura e poter aprire i battenti in vista della prossima stagione estiva. Si tratta della stessa proprietà che durante gli scorsi mesi aveva già rilevato, sempre all’asta, anche l’Hotel Le Conchiglie, altra struttura imponente pronta a essere riqualificata dal degrado proprio ai confini tra Rimini e Riccione.

Il Punta Nord non è l’unica struttura alberghiera attualmente all’asta nel riminese, ma si tratta di uno dei complessi di maggiore rilievo e prestigio, per via della superficie di oltre 8 mila metri quadrati e nel suo recente passato dotata di 138 camere disposte su nove piani. Può ospitare fino a 270 persone. Si tratta di un hotel con a disposizione anche molti servizi, a partire dalla presenza di due piscine, un campo da tennis e calcetto e anche un’area con palco per l’animazione. Una struttura sicuramente appetibile, anche se per ripartire a pieno regime l’hotel necessita di alcuni interventi di restyling. L’immobile è classificato come un 4 stelle e ha una serie di terreni pertinenziali. L’edificio è stato costruito nel 1969.