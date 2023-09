Futuro incerto per il Grand Hotel di Riccione, lo storico albergo rischia di finire all'asta

Un futuro tutto da decifrare. Rischia di finire all’asta lo storico Gran Hotel di Riccione, dimora inaugurata nel 1929 a due passi da viale Ceccarini e diventata un simbolo della città. Come riporta la stampa locale, la Marebello Spa, società proprietaria della struttura alberghiera, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini. Secondo le stime il debito accumulato si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. Quasi scontato il ricorso contro la sentenza da parte della società.

Ma ora quali scenari potranno accadere? La società aveva presentato un piano di ristrutturazione, ma la maggioranza dei creditori ha votato contro l’ammissione del concordato. Entro il prossimo 22 dicembre i creditori dovranno ora presentare domanda di ammissione allo stato passivo. Dopodiché l’adunanza è fissata per il 23 gennaio. Nel frattempo si procederà con l’incarico per la perizia complessiva dell’immobile, così che il curatore potrà procedere con la messa in vendita, con l’obiettivo di trovare un unico acquirente. In caso contrario si procederà con la divisione immobiliare in pezzi e l’asta.

Il Grand Hotel Riccione fu progettato nel 1929, per volere del Commendatore Gaetano Ceschina, noto imprenditore milanese, dall’architetto Rutilio Ceccolini di Pesaro. L’edificio, alla cui realizzazione collaborò anche l’ingegner Galeazzo Pullè fu costruito a tempo di record in soli 100 giorni. Con le sue 155 stanze arredate in maniera sontuosa, aveva impressionato talmente coloro che l’avevano visto sorgere, da essere considerato “il più grandioso e moderno albergo della riviera romagnola” e divenne presto uno dei ritrovi privilegiati dell’élite fascista. Dopo la seconda guerra mondiale, che ha visto il Grand Hotel diventare il comando delle truppe alleate, è stata aggiunta una piscina olimpionica.