Ore decisive per il futuro dello stadio Romeo Neri, il progetto di restyling arriva in consiglio comunale

Martedì (12 marzo) sarà il grande giorno dello stadio Romeo Neri. Arriverà infatti sui banchi del consiglio comunale, tematico appositamente per affrontare l'argomento, lo studio di fattibilità che prevede il restyling complessivo dell’impianto sportivo. Ufficialmente il progetto sarà consegnato all’amministrazione durante queste ore, anche se le parti hanno affrontato già una serie di tappe per giungere al risultato che si intravede all’orizzonte. Ovvero quello di avere in mano un progetto vero e proprio per avanzare nell’iter, con il coinvolgimento diretto non solo dei proponenti (Aurora Immobiliare) ma anche con il benestare della Rimini Calcio che nel frattempo, nel corso dei mesi, si è inserita con una collaborazione diretta per lo sviluppo del progetto.

Le tappe

Il Comune aveva già dato il via libera alla discussione lo scorso maggio, quando con una nota inviata alla società, il sindaco Jamil Sadegholvaad aveva formalmente comunicato alla società Aurora Immobiliare di aver ricevuto e ritenuto meritevole di approfondimento la manifestazione d’interesse relativa allo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo stadio di Rimini. Poi un incontro prima della partita contro il Cesena, con gli attori protagonisti che era poi giunti tutti assieme sugli spalti del Romeo Neri per assistere alla partita: "L’incontro con l’amministrazione comunale non è stato organizzato per la presentazione del “progetto di fattibilità” fu spiegato, ma si è semplicemente trattato di un saluto cordiale prima di recarsi insieme al Romeo Neri per assistere al derby. Nell’occasione erano state però condivise le tempistiche per i prossimi passi, in funzione del progetto Romeo Neri. Cosa che adesso si tramuterà nei fatti.

Un gioiellino da 15 mila posti

Secondo quanto era emerso in avvio del contatto, il progetto prevede un gioiellino ipertecnologico e al passo con i tempi. Che si ispira allo stadio di Frosinone. Omologato e con tutte le caratteristiche per ospitare la serie A. La sua capienza? Il dettaglio resta de definire, ma si ragiona dai 12 ai 15 mila posti numerati a sedere. A che costo? Circa 18 milioni di euro. Il nuovo stadio ha già un progetto di pre-fattibilità, pensato da Aurora Immobiliare, la società pronta a investire nella partita e che oltre ad aver sistemato lo stadio di Frosinone lavora sulle città di Caserta, Lucca e Ferentino. Il nuovo stadio manterrebbe inalterato il perimetro attuale, sarebbe con tutte le tribune coperte, comprese le curve Est e Ovest che prevedono una capienza tra i 3.000 e i 3.500 seggiolini.