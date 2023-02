Il futuro del "Triangolone" ancora in alto mare. "Il progetto è fermo, avviamo un concorso di idee"

Il tema della riqualificazione dell'area denominata il "trangolone" torna d'attualità. Il Comune di Rimini nel maggio del 2017 è entrato nel pieno possesso giuridico dell’area di Marina Centro, compresa tra viale Cristoforo Colombo, lungomare Tintori, Largo Boscovich, piazzale Fellini, "Da allora, l’amministrazione Comunale, si è limitata alla determinazione dei canoni annui, che per il 2023 ammontano a 349.131,63 euro e al rinnovo annuale delle concessioni demaniali - spiega il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi -. In questo periodo ho ripetutamente sollecitato l’amministrazione comunale, con interrogazioni consigliari ed emendamenti al Dup (Documento Unico di Programmazione con le linee guida del Bilancio), per procedere alla riqualificazione del “Triangolone”, che riguarda il primo tratto storico del Lungomare di Rimini, luogo identitario della nostra marina".

"L’amministrazione comunale aveva ampiamente propagandato, nel fine ottobre scorso, l’approvazione di attribuire l’incarico di progettazione masterplan del “Triangolone” con la spesa di 110.000 euro - prosegue il consigliere Renzi -. Purtroppo, sono in dovere di evidenziare che il mese successivo, la suddetta spesa di 110.000 euro e l’incarico di progettazione masterplan Triangolone, sono stati improvvisamente e inspiegabilmente eliminati. Con l’interrogazione consigliare di giovedì scorso, ho espresso che, dopo 6 anni di attesa, non è opportuno, rinviare ulteriormente l’avvio del procedimento di rigenerazione dell’area di Marina Centro, dalla rotonda del Grand Hotel al Porto. Ho quindi proposto all’amministrazione Comunale di indire entro il corrente anno 2023 un concorso internazionale di idee, al fine di perseguire una progettazione di alta riqualificazione urbana ed architettonica di Marina Centro, immagine e biglietto da visita della città".