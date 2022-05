L'immobiliare ora spinge sull'acceleratore, è pronta a svelare il futuro urbanistico dell'ex Questura

Ariminun Sviluppo Immobiliare lo aveva annunciato lo scorso gennaio, l’obiettivo dichiarato era quello di presentare entro marzo al Comune il masterplan. Ora per l’ex Questura, mai entrata effettivamente in funzione, c’è una svolta che andrà a rivoluzione una zona importante della città: la società che si è aggiudicata all’asta l’immobile annuncia che durante la prossima settimana (martedì 17 maggio) svelerà alla stampa davanti all’edificio di viale Ugo Bassi il punto sul lavoro svolto in questi mesi dal team multidisciplinare incaricato da A.S.I. di elaborare la proposta di rigenerazione urbana, dai prevalenti contenuti di interesse pubblico, annunciata alla fine dello scorso anno.

La società spiega che si tratta di “Un lavoro partito dall’analisi dei bisogni e che sfocerà in un progetto equilibrato che utilizzi al meglio i circa 30.000 metri quadrati di un’area che da anni si trova in una condizione di grave degrado, con ricadute negative per i quartieri limitrofi e per l’intera cittadinanza”. La presentazione ufficiale del progetto avverrà entro fine giugno – annuncia l’immobiliare - immediatamente dopo averla resa disponibile al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

Il tema dell’ex Questura, oltre che per la prossima rigenerazione del parcheggio pubblico, era finito lo scorso gennaio al centro della cronaca, con la stessa proprietà che aveva denunciato una situazione di forte degrado e aveva annunciato di voler porre l’area in piena sicurezza, rimediando ad una situazione di grave pericolo. Da allora avviata un’attività di pulizia industriale e attivata una sorveglianza.