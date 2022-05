Focus su ex casello ferroviario, ciclabili e sulla caserma Giulio Cesare. La giunta dialoga con i cittadini

Si è tenuta mercoledì sera (18 maggio) presso la sala di via Pintor la riunione organizzata dal Circolo Pd Quartiere 2 sui temi della mobilità, rigenerazione urbana ed edilizia scolastica. Presenti per l’amministrazione comunale gli assessori Roberta Frisoni (urbanistica e mobilità) e Mattia Morolli (lavori pubblici, edilizia scolastica). Tanti i temi affrontati insieme ai numerosi cittadini che hanno preso parte all’iniziativa, a partire dalle prospettive di diverse aree strategiche che saranno interessate da importanti progetti di riqualificazione e sviluppo, a partire dall'ex caserma Giulio Cesare - di proprietà del demanio e su cui è previsto l’insediamento della nuova cittadella della sicurezza - passando per l’area dell’ex casello ferroviario della vecchia ferrovia Rimini San Marino, di cui l’amministrazione comunale ha chiesto la sdemanializzazione per poterne entrare nella disponibilità e avviare la rigenerazione dell’area con un progetto che sarà partecipato con i cittadini. È intenzione dell'amministrazione infatti promuovere un intervento di trasformazione urbana che garantisca anche una vocazione sociale dell'area, così come emerso dalle richieste dei cittadini, attraverso l'inserimenfocusto di funzioni per giovani e anziani che si integrino con quelle già presenti.

Anche l'area intorno alle scuole Boschetti Alberti saranno al centro di una riqualificazione legata ad un piano particolareggiato la cui attuazione porterà con sé anche un miglioramento dell’accessibilità alla scuola tramite la realizzazione di nuovi parcheggi a raso e di un percorso ciclabile su via Gravina. Gli assessori hanno inoltre informato che si sta valutando la possibilità di migliorare il campo di calcio limitrofo alla scuola.

Molti gli interventi dei cittadini sui lavori in corso e sulle prospettive dell’area della Ex nuova questura, dove è in corso anche un processo partecipativo condotto dal Piano strategico per accompagnare la realizzazione di una trentina di nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale. La necessità di dotare l’area di verde e parcheggi sono i temi principali sollevati dai cittadini.

Durante l’incontro sono stati dati anche alcuni chiarimenti sui lavori in corso per la realizzazione di un parcheggio di circa 100 posti auto e l’apertura della strada di connessione tra via Lagomaggio e via Ugo Bassi. Gli assessori hanno chiarito la strategicità del nuovo collegamento viario che a regime sarà connesso alla nuova rotonda "Bigno" in corso di progettazione; al tempo stesso hanno rassicurato che massima attenzione sarà posta a preservare il carattere residenziale e a basso transito veicolare di alcune vie che si attestano sulla nuova viabilità come, ad esempio via Luzzati e via Ricasoli.