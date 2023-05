Gabbiani cadono come sassi al suolo. "In centro a Rimini c’è un killer che colpisce la fauna selvatica"

“In centro a Rimini c’è un killer che colpisce la fauna selvatica”. La segnalazione parte dai profili social del Cras Rimini (Centro recupero animali selvatici). Nella giornata di domenica (14 maggio) è stato recuperato a Rimini, nelle vicinanze di via Tripoli, un gabbiano ferito. “E’ evidente che è stato colpito da un colpo di fucile ad aria compressa che ha attraversato l’ala”, spiegano i responsabili del Cras. L’esemplare di gabbiano è stato visto cadere come un sasso al suolo, ora resta in pericolo di vita e nelle prossime ore il veterinario farà le lastre e gli esami del caso per capire se si può salvare o meno.

“Non si tratta di un caso isolato – spiegano dal Cras -, anche in passato abbiamo notato in alcuni esemplari lesioni riconducibili a uno sparo. E’ la punta di un iceberg, è certo che c’è una persona che li colpisce”. Il Cras prosegue: “Sono decine gli animali che ogni anno arrivano praticamente dalla stessa area con ancora il proiettile in corpo o con palesi danni da sparo. Cosa sperare? Che qualcuno lo veda e denunci”.