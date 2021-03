Gabriele Pagliarani: "Sono fiducioso per l'estate 2021, avanti con le vaccinazioni per guadagnarsi le vacanze"

E' fiducioso Gabriele Pagliarani il "bagnino d'Italia" che è gia al lavoro al Bagno 26 di Rimini per preparare la stagione estiva. "Per questa estate - spiega - sono fiducioso perchè sono convinto che la campagna di vaccinazione partirà a pieno regime così da permettere a tutti di muoversi e venire a trascorrere le ferie in Riviera. Se ci fanno vaccinare, e allo stesso tempo lavorare, la stagione sarà salva e io sono già al lavoro per preparare lo stabilimento. Quest'anno il 26 ha fatto degli investimenti importanti sull'arenile frutto, anche, del nuovo lungomare che potrà così essere goduto appieno da turisti e riminesi. Personalmente ci credo a un'estate ricca di soddisfazioni anche perchè, alla fine, lo scorso anno ci è andata bene e non vedo perchè nel 2021 anche alla luce delle vaccinazioni dovrebbe andare male. La gente ha voglia di muoversi e andare in vacanza, questi blocchi sono stati deleteri non solo per gli operatori turistici ma anche per le persone romaste bloccate in casa. Per come è strutturata la Riviera, appena sarà possibile muoversi gli imprenditori sono già pronti ad aprire con una grande positività e con l'accoglienza che da sempre ci contraddistingue. In nessun'altra parte del mondo il turismo è come il nostro e, chi viene in vacanza da noim trova sempre un'isola felice. Quest'anno il nostro obiettivo sarà quello di far dimenticare i brutti mesi passati alle prese con l'epidemia gurdando al futuro con ottimismo e speranza".