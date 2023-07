Da Gabry Ponte a Tananai, una parata di 70 artisti per le tre serate del Tim Summer Hits

Settanta ospiti lungo le tre serate. E’ il super parterre che accompagnerà il Tim Summer Hits durante la Notte Rosa. L’evento fa tappa a Rimini, in piazzale Fellini, nelle serate del 6, 7 e 8 luglio. L’organizzazione ha svelato i nomi di tutti i cantanti pronti a salire sul palco, dove a condurre ci saranno Andrea Delogu e Nek con la partecipazione degli Autogol. Rimini fa seguito dopo il successo di pubblico registrato in piazza del Popolo a Roma. Le serate saranno poi trasmesse, con palinsesto alla domenica, in prima serata su Rai 2.

I nomi

Saranno 70 gli artisti in arrivo a Rimini: Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alex Britti, Alexia, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga, Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali, Tony Effe, Tredicipietro, Valentina Parisse, Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto.

Lo spettacolo

Uno spettacolo esplosivo che parte dalle piazze fino a raggiungere le singole case: i tre appuntamenti in Piazza Fellini, infatti, saranno poi visibili da domenica 16 luglio in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2. Lo show sarà disponibile anche su RaiPlay.

Nel corso delle tre serate saranno diversi i collegamenti con il backstage, presieduto da Gli Autogol, trio seguitissimo sul web, che con la loro ironia ed energia incontreranno alcuni degli ospiti che saliranno sul palco di Tim Summer Hits. Un progetto innovativo capace di valorizzare i 4 partner dell’evento: Tim - title sponsor, Suzuki - Auto del Tim Summer Hits, Carrefour e Canta Tu. Tim Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.

Tra il pubblico di Rimini anche i vincitori del concorso ‘Vinci l’Experience Tim Summer Hits’ che potranno prender parte a una esclusiva Backstage Experience per scoprire il dietro le quinte della manifestazione e poi assistere al concerto dalle prime file. Tra le altre iniziative di Tim legate all’evento, anche il concorso dedicato alle band emergenti: fino al 23 luglio è possibile candidarsi con un brano inedito su musicawards.tim.it. Le 15 band finaliste verranno giudicate da una giuria di esperti del settore musicale in vari ambiti e la band vincitrice potrà esibirsi sul palco dell’Arena di Verona durante i Tim Music Awards.