Gaetano Callà nuovo presidente del Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo

Oltre 25.000 iscritti pensionati autonomi sono rappresentati dal CUPLA di Rimini, Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo composto da 7 Associazioni Provinciali dei Pensionati (ANAP Confartigianato, Associazione Pensionati CIA, 50 &PIU’ Confcommercio, CNA Pensionati, Federpensionati Coldiretti, FIPAC Confesercenti, Anpa Pensionati Confagricoltura). Il CUPLA si propone di promuovere nei confronti del mondo politico e delle Istituzioni gli interessi e le istanze dei pensionati e degli anziani affinché venga riconosciuto il loro ruolo attivo nella società, venga data risposta alle loro aspettative e ai loro bisogni sociali e sanitari, vengano tutelati i loro redditi e il potere di acquisto delle loro pensioni. Attuale presidente, seguendo il criterio dell’alternanza, è Gaetano Callà, presidente di 50&Più Confcommercio, che è già al lavoro insieme al consiglio per fare il punto sulle condizioni economiche e sociali dei pensionati e chiedere adeguate politiche d’intervento nei loro confronti.

“È fondamentale in questa fase – afferma Callà - che al centro del dibattito politico insieme all’economia, ai lavoratori, alle imprese ci siano anche i pensionati. È importante che i decisori politici capiscano che i pensionati sono, e saranno sempre più, una parte importante della società civile, forte e coesa nel far valere i propri diritti di cittadinanza e di welfare, e non una condizione sociale da mettere all’angolo. Essi rappresentano la cultura, il lavoro, la storia del nostro Paese, sono il legame tra passato presente e futuro e sanno portare e trasmettere i veri valori alle nuove generazioni. Siamo al lavoro – conclude Callà – per valorizzare il ruolo attivo dei pensionati nella nostra comunità e sostenere le loro giuste rivendicazioni in tema di pensioni e servizi socio-sanitari con un confronto aperto e leale con tutte le istituzioni pubbliche per condividere un programma strategico che non veda l’anziano come un “peso” per la propria famiglia, ma come una grande risorsa irrinunciabile per la società”.