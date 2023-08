Galeotta fu la consegna del kebab, il fattorino si innamora della cliente e diventa uno stalker

Galeotta fu la consegna di un kebab, avvenuta lo scorso maggio, col fattorino che sarebbe rimasto "folgorato" dall'incontro con la cliente tanto da trasformarsi in uno stalker. Protagonista un afghano 28enne che, a causa della sua ossessione nei confronti della donna, è finito nei guai venendo denunciato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'oggetto delle sue brame. Il ragazzo, secondo la denuncia, lavorava come fattorino di un kebabbaro quando era arrivato l'ordine per una consegna a domicilio. Arrivato a casa della donna, per il 28enne sarebbe stato amore a prima vista tanto che dopo aver effettuato il delivery aveva iniziato a scrivere alla signora una serie di messaggi su Whatsapp recuperando il numero di telefono di lei dall'ordine effettuato. Pochi giorni dopo, inoltre, ci sarebbe stato un incontro "casuale" per strada con l'afghano che avrebbe dichiarato alla ragazza tutto il suo amore: "Vieni qui, ti amo sono fissato con te".

Dall'altra parte, però, non ci sarebbero stati riscontri positivi ma il fattorino non si sarebbe dato per vinto iniziando a tempestare la presunta vittima di chiamate e messaggi che si sarebbero fatti di giorno in giorno sempre più minacciosi col 28enne che sarebbe arrivato a minacciarla scrivendo "Rispondimi sennò ti faccio male" e "Ti rubo e ti ammazzo". Sempre più preoccupata, la ragazza finita al centro di quell'ossessione si è rivolta alla polizia di Stato andando a denunciare tutto in Questura. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha portato il pubblico ministero a chiedere e ottenere dal gip Vinicio Cantarini nei confronti del 28enne l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, oltre al mantenimento di una distanza di almeno 300 metri dalla vittima.