Per Gambero Rosso è tra i migliori bar d'Italia, lo storico caffè sfida la crisi e amplia i locali

La prima cittadina di Cattolica, Franca Foronchi, ed il vicesindaco ed assessore alle Attività produttive, Alessandro Belluzzi, si sono recati allo Staccoli Caffè a complimentarsi, a nome di tutta la comunità, per il riconoscimento "Tre Chicchi e Tre Tazzine" assegnatogli dal Gambero Rosso che lo ha inserito all'interno della sua guida de “I Migliori Bar d’Italia” anche per il 2022. Dalla pasticceria alla caffetteria, dall’american bar alla cucina, "una testimonianza della qualità del servizio e dei prodotti", commenta la sindaca, "basti pensare che sono stati soltanto cinque i locali premiati nell'intera Emilia-Romagna e solo lo Staccoli in tutta la provincia di Rimini. Siamo davvero orgogliosi di questo loro risultato, dietro al quale c'è sicuramente tanto impegno. Un riconoscimento che porta in alto anche il nome di Cattolica grazie alla loro ricosciuta eccellenza. I premi non hanno interrotto la voglia di migliorarsi ed anzi, siamo sicuri, sono punto di partenza per nuovi traguardi".

"Dobbiamo riconoscere - aggiunge il vicesindaco Belluzzi - anche la tenacia ed il coraggio imprenditoriale della famiglia Staccoli. Stanno lavorando ad un rinnovo ed ampliamento dei locali, in un periodo non certo facile. Di questo ne trarrà un arricchimento tutta la comunità perché andrà ad inserirsi in quell'asse turistico-commerciale naturale che dalla Piazza I° Maggio conduce sino alla Piazza Repubblica, passando per la Cattolica antica. Su questo anche l'amministrazione ha investito e continua a puntare, basti ricordare gli eventi musicali del jazz in Piazza Roosevelt, del liscio in Piazza Mercato, ed i concerti/spettacoli all'Arena, che sono stati proposti durante l'estate. Una città viva, quindi, grazie anche all'impegno dei privati ed alle sinergie che si riescono ad instaurare con Palazzo Mancini".

Il titolare Paolo Staccoli, insieme alla moglie Patrizia, ha ritirato il premio nei giorni scorsi al Teatro Manzoni di Milano. "E' grazie al lavoro di tutti che anche quest'anno siamo stati premiati con questo prestigioso riconoscimento, quindi... grazie di cuore a tutti i miei collaboratori per l'ottimo lavoro fatto", ha commentato Paolo Staccoli al momento della consegna. Prima di congedarsi, infine, una immancabile foto di rito e l'augurio di tornare a festeggiare anche il prossimo anno i "Tre chicchi e tre caffè" che rappresentano le migliori miscele di caffè ma anche il saperlo raccontare, prepararlo nel migliore dei modi, servirlo in modo impeccabile e magari utilizzarlo in modo inconsueto nelle proprie ricette.