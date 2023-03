Game boy giganti per giocare a Super Mario e Pac Man: videogames vintage al centro commerciale

Wonder Boy, Street Fighter, Super Mario Bros, Pac Man, Space Invaders e tanti altri: i più celebri videogames che hanno caratterizzato gli anni '80 sono tutti a Le Befane Shopping Centre di Rimini in occasione del Vintage Games Party, l'evento dedicato al pubblico del Centro commerciale e a tutti gli appassionati gamer di ieri e di oggi, inaugurato venerdì 10 marzo.

Nei primi due giorni la risposta del pubblico - grandi, giovani, bambini - è stata entusiasmante: tangibile il divertimento di chi ritrovava i giochi della propria infanzia, enorme la curiosità di chi non li aveva mai visti prima. Per questo il Vintage Games Party è stato prorogato sino a mercoledì 15 marzo: tre giorni in più per giocare e sfidarsi in un'atmosfera tipica di una sala giochi anni '80. A disposizione, oltre alle numerose postazioni Arcade, anche un Game Boy gigante e un Super Mario con console gigante.

Tutti in fila anche per il selfie con Super Mario: in piazza Zara, è stata allestita una Super Mario Room, dedicata al personaggio Nintendo in vista dell'uscita nelle sale del film interpretato da Chris Pratt il prossimo 5 aprile. Un'occasione per scattarsi una foto iconica e prepararsi alla visione della pellicola. Gadget in omaggio per tutti i visitatori.