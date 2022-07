Gang bloccata dopo aver rapinato delle giovani turiste, uno dei malviventi devasta la caserma

Sono stati fermati all'alba di martedì i componenti di una gang di giovani nordafricani, tra i 18 e i 20 anni tutti provenienti dal milanese, ritenuti gli autori di una rapina ai danni di alcune turiste svizzere in vacanza a Riccione. I tre malviventi, come ricostruito dai carabinieri della Perla Verde, nel corso della notte avevano avvicinato le due vittime per poi minacciarle fino a costringerle a consegnare loro portafogli e telefoni cellulari per poi fuggire facendo perdere le loro tracce. Nonostante la paura, le svizzere sono riuscite a dare l'allarme e sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Arma. I militari, dopo aver raccolto una descrizione dei rapinatori, si sono messi alla ricerca dei malviventi rintracciando il trio poco distante. Bloccati, nel corso della perquisizione nelle tasche dei giovani è spuntata la refurtiva che è stata restituita alle vittime mentre i tre sono stati portati in caserma. Durante le pratiche per l'identificazione, uno dei rapinatori ha iniziato a dare in escandescenza diventando una furia e spaccando la finestra di uno degli uffici di via Sirtori. Per tutti e tre è arrivata la denuncia a piede libero per rapina mentre, per l'esagitato, si è aggiunta anche l'arresto con l'imputazione di danneggiamento aggravato.