Gap occupazionale, la vice-sindaca Bellini: "Cresce, ma troppo lentamente, l’occupazione femminile"

Il tasso di occupazione femminile in Italia è il più basso tra gli Stati dell’Unione europea, attestandosi 14 punti sotto la media. I dati sul gap occupazionale di genere, riferiti nello specifico ai comuni della provincia di Rimini, non smentiscono questo divario. I numeri sono emersi da una interessante ricerca pubblicata sul sito Openopolis. “Cresce, ma ancora troppo lentamente – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere del Comune di Rimini – l’occupazione femminile, a fronte però di un carico del lavoro di cura ancora troppo sbilanciato sulla donna. In Italia la strada sembra essere ancora lunga: nel 2022 i richiedenti dei congedi parentali sono stati uomini nel 22,1% dei casi, a fronte del 77,9% delle donne. Un dato in crescita rispetto al passato recente (18,8% nel 2017), ma ancora ben lontano da una genitorialità effettivamente paritaria. Un modello che invece potrebbe avere effetti positivi sulla autonomia delle donne e la qualità di vita dei bambini e anche dei padri. Un’impostazione che è penalizzante in primo luogo per le donne, che in un caso su 5 si trovano a lasciare il lavoro dopo la maternità. Tuttavia, anche i padri subiscono in qualche misura questo tipo di modello, che in molti casi li vincola a vivere una genitorialità ridotta rispetto alle madri".

"L’incidenza di questo impegno - aggiunge Bellini - ha dei risvolti anche sul mercato del lavoro riminese, come si evince dai dati della tabella. Nel comune di Rimini si traduce con un differenziale negativo tra donne e uomini lavoratrici di 12,25 punti percentuali. Intendiamoci, si tratta di un numero migliore della media nazionale, e in linea con quelli provinciali, ma che deve impegnarci per migliorarlo. Il dato fa riferimento nello specifico all’età occupazionale nella fascia considerata genitoriale. Come Amministrazione comunale stiamo intervenendo per potenziare i nidi e le scuole di infanzia, implementandone l’accessibilità. Servizi strategici anche a livello di politiche occupazionali e di genere. Sul fronte interno abbiamo sviluppato negli anni la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, favorendo anche quello di cura per le figlie e i figli, ma anche per i genitori anziani, con la conseguenza di avere visto crescere la carriera per un numero maggiore di donne, rispetto gli anni passati. Se un tempo, anche non troppo lontano, vedeva il maggior numero di dipendenti donne della nostra amministrazione fermarsi ai livelli iniziali, ora assistiamo ad un gap che si sta riducendo in maniera importante, arrivando quasi a pareggiare quello delle posizioni organizzative. Non basta ovviamente, ma sono segnali di un lento, seppur presente, miglioramento”.