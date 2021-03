Gara ciclistica "Coppi e Bartali", le tappe in Valmarecchia e a Riccione: le limitazioni al traffico

Anche il territorio di Santarcangelo è interessato dal passaggio della seconda tappa “Riccione - Sogliano al Rubicone” della gara ciclistica internazionale per professionisti denominata “Settimana internazionale Coppi e Bartali” in programma domani mercoledì 24 marzo. Il passaggio della manifestazione sportiva vede impegnati gli agenti della Polizia di vallata dall’ingresso nel territorio del Comune di Verucchio, in località Cantelli, lungo il percorso di gara che si snoda sulla S.P. 32, fino ad attraversare piazza Malatesta per poi scendere sulla S.P. 15 ter in direzione Marecchiese. Dopo aver attraversato quest’ultima la carovana proseguirà in via Ponte in direzione di Torriana.

Specie per chi è diretto sulla s.p. 14 Santarcangiolese da Santarcangelo verso Villa Verucchio, in prossimità di Ponte Verucchio si potrebbero verificare i maggiori rallentamenti alla viabilità, o blocchi della stessa, fra le 11,30 e le 12,40 circa, che gli agenti cercheranno di limitare al minimo indispensabile.

Saliti a Torriana i corridori scenderanno sulla S.P. 13 Uso fino a Stradone. Anche qui fra le 11,45 e le 12,45 potranno verificarsi disagi per la circolazione dei veicoli, soprattutto in senso contrario alla gara.

Dopo un tratto che interesserà via Cornacchiara e la S.P.11 nella provincia di Forlì Cesena, il passaggio della competizione sportiva toccherà nuovamente il Comune di Santarcangelo in località Montalbano dove in via Felloniche a partire dalle ore 12 fino a fine manifestazione (ore 15,30 circa) è previsto il divieto di accesso per veicoli e persone in direzione di marcia contraria alla corsa (dalla S.P. 85 verso la S.P.11), mentre il traffico verrà completamente sospeso al passaggio dei concorrenti. Dopo l’ingresso in provincia di Forlì-Cesena, la gara effettuerà un circuito composto da cinque passaggi, rientrando più volte nel territorio del Comune di Santarcangelo.

Inoltre a partire dalle ore 8 fino alle ore 15,30 circa e comunque fino al termine della gara, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della SP.11 - Sogliano all’interno del centro abitato di “Montalbano” e su via Felloniche.

Tutti gli orari di chiusura e le modifiche alla circolazione, potranno subire modifiche in relazione all’avvicinamento della corsa ciclistica e a discrezione del Coordinatore del Servizio Viabilità della Polizia Locale, in stretto raccordo con il funzionario di Pubblica Sicurezza Responsabile del servizio di vigilanza sull’intera manifestazione.

Le tappe a Riccione

Tutto è pronto per le due tappe riccionesi dedicate della 23esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. La seconda tappa Riccione-Sogliano al Rubicone mercoledì e la terza Riccione-Riccione il giovedì.

Le variazioni alla viabilità:

Mercoledì 24 marzo

Tappa Riccione-Sogliano, Strade interessate: partenza da Viale Ceccarini angolo Viale Milano in direzione nord; viale Milano/D’Annunzio; via Angeloni; via Aosta; via Alessandria; via Saluzzo; via Piemonte

Orari: passaggio gara previsto dalle ore 11.20 alle ore 11.35; Divieto di parcheggio dalle ore 8 alle ore 12. Chiusura strade al traffico circa un’ora prima dell’orario di partenza (attraversamenti consentiti finché sarà possibile)

Giovedì 25 marzo

Tappa Riccione-Riccione, strade interessate partenza: Partenza da Viale Ceccarini angolo Viale Milano in direzione sud; viale Milano/Torino; via Limentani; via San Martino; attraversamento SS 16; via Campania; via Abruzzi (fino confine con Misano A.)

Orari partenza: passaggio gara previsto dalle ore 11.20 alle ore 11.35; divieto di parcheggio dalle ore 8.00 alle ore 12. Chiusura strade al traffico circa un’ora prima dell’orario di partenza (attraversamenti consentiti finché sarà possibile)

Strade interessate arrivo: viale Torino dal confine con Misano A. fino al ristorante La Mulata

Orari arrivo: passaggio gara previsto dalle ore 15.20 alle ore 15.40. Divieto di parcheggio e chiusura strade al traffico dalle ore 12 alle ore 16.