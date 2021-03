Garage in fiamme, paura per una perdita di gas dalle tubature

Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di lunedì, in piazzale Caduti di Cefalonia dove si è sviluppato un incendio all'interno di un garage. L'allarme è scattato intorno alle 18.30 e, in cielo, si è levata una densa colonna di fumo nero. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ma, le fiamme, avevano già interessato le tubature del gas e si è reso necessario anche l'intervento di Adriagas per interrompere la fornitura. Sono state necessarie quasi due ore di lavoro perchè il personale del 115 dichiarasse il cessato pericolo ma, l'incendio, ha comunque causato danni alla struttura. In piazzale Caduti di Cefalonia è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato, sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo.