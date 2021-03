Garden e Steven: "Eravamo pronti ad aprire ma continuiamo a investire nello sport"

Era tutto pronto per il nuovo progetto, poi è arrivata l’ennesima Ordinanza e l’ennesima misura restrittiva a bloccare tutto, ma il Garden Sporting Center e lo Steven Sporting Club non si scoraggiano e nonostante l’arancione scuro continuano a vedere ”verde” e ad organizzarsi per la futura riapertura. Il 5 marzo era la data scelta per il lancio della nuova iniziativa: sfruttando le temperature più miti e i 38.000 metri quadri di parte esterna, la Polisportiva voleva riaprire tutte le attività rivolte al pubblico in modalità outdoor. Da settimane ditte specializzate e il personale stavano lavorando per allestire al meglio le varie zone, con attrezzi e coperture adatte in modo che i clienti potessero usufruire dei vari servizi ed allenarsi in tutta sicurezza rispettando i protocolli e tutte le misure previste dai DPCM.

Era un modo per lanciare un forte segnale di speranza e ribadire per l’ennesima volta che l’attività fisica è la soluzione e non il problema a questa difficile situazione, come dimostrato da più studi scientifici emersi in questi mesi. La nuova Ordinanza regionale ha bloccato tutto ma non scoraggerà certamente Garden e Steven come commenta il Presidente Dott. Ermanno Pasini: “E’ un peccato perché eravamo pronti a lanciare una bella iniziativa e a dare un supporto alle tante persone che hanno voglia di allenarsi e stare bene, sfruttando in tutta sicurezza gli ampi spazi esterni immersi nel verde che abbiamo al Garden. Non saranno queste due settimane arancione scuro a fermarci nonostante le mille difficoltà Garden e Steven continuano ad investire convinti che a breve la situazione migliorerà e potremo tornare tutti a praticare attività fisica e dare un supporto alla salute”. L’ordinanza scade il 14 marzo, il Garden e lo Steven vedono verde, almeno per quanto riguarda lo sport e la possibile riapertura degli spazi esterni.