Gare di auto e moto lungo le strade della zona artigianale. I residenti: "Basta corse clandestine"

Corse clandestine, a bordo di auto e moto, lungo le strade della zona artigianale. La segnalazione arriva da Luca Campisi (Lega) a seguito di proteste raccolte da alcuni cittadini. Il teatro delle gare non autorizzate diventa la via Sangiovese, nelle vicinanze di viale Piemonte e nella zona artigianale di Riccione. Alcuni residenti riferiscono che, attorno alle 22, un gruppo di ragazzi si continua a dare appuntamento per sfidarsi in gare di velocità. Lasciando non solo i segni degli pneumatici sull’asfalto, ma provocando anche un rumore fastidioso con una serie di lamentele da parte dei residenti della zona che non riescono a chiudere occhio. “Spero che l’amministrazione comunale assuma provvedimenti al più presto, prima che possa accadere qualcosa di irreparabile”, sottolinea Luca Campisi.