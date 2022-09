Tre giorni per salvare il gattino sull'albero, interviene anche l'edilizia acrobatica

Una vera e propria odissea quella di un gattino che, a San Giovanni in Marignano, è rimasto bloccato sulla cima di un cipresso del cimitero cittadino e sono stati necessari 3 giorni e oltre 10 volontari per portarlo in salvo. Il primo allarme è scattato martedì quando i frequentatori del camposanto sono stati attirati dai disperati miagolii della bestiola, salita fino a 15 metri d'altezza, che non riusciva più a tornare indietro. Sono iniziate le operazioni di salvataggio, coordinate dall'associazione nazionale Giacche Verdi insieme ad ENPA e al gruppo 'gattare' di San Giovanni, ma nonostante i primi tentativi il gattino intrappolato tra la fitta vegetazione non è stato raggiunto. Anche i vigili del fuoco, allertati per l'occasione, dopo diverse manovre per agguantarlo hanno dovuto alzare bandiera bianca e rinunciare. Sul posto è intervenuta anche una squadra dell'Edilizia Acrobatica di Forlì, specializzata in interventi senza l'uso di ponteggi, che però non è riuscita a portare a termine la missione. Nel frattempo siamo arrivati a giovedì mattina quando, a tentare il salvataggio, è stato il Garage Jolly di San Giovanni in Marignano che ha messo a disposizione una gru con cestello l'operatore Klodi che è finalmente riuscito a prendere il micio e a riportarlo a terra. Dopo il salvataggio, il gattino è stato affidato al gattile marignanese.