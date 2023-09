Un gattino muore dopo essere stato trafitto dalla freccia di una balestra. "C'è gente davvero crudele"

Il povero gattino non è riuscito a sopravvivere. Nonostante i vari tentativi per salvarlo. Sta intenerendo il web la storia raccontata e denunciata dal Canile di Riccione, di un gattino che è stato ammazzato con una freccia, probabilmente di una balestra, trafitto da una parte all’altra del corpo. Il fatto è avvenuto sul territorio del comune di Montescudo Monte Colombo, nelle vicinanze di una colonia felina in via San Marco/via Belarda.

“Quando durante le scorse ore abbiamo recuperato questo povero gatto – è il racconto del canile attraverso i social -, trafitto con una freccia, non volevamo crederci che ci può essere qualcuno di così crudele. Eppure è così”. In poche ore la notizia ha iniziato a circolare sui social, con una valanga di messaggi di vicinanza al povero animale. Poi l’aggiornamento dei responsabili del canile: il gattino non ha risposto alle cure ed è morto.

“Le sue condizioni sono parse molto gravi sin da subito – spiegano i responsabili della struttura -, ed è stato ricoverato presso la nostra clinica veterinaria. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile per provare a salvare il gattino”. E poi il duro sfogo nei confronti dell’autore del gesto: “Facciamo un appello a tutti coloro che possano fornire qualsiasi informazione utile a rintracciare l’autore di questo crimine, di scriverci o di contattare direttamente i Carabinieri Forestali che stanno svolgendo le indagini del caso. Abbiamo ovviamente dato mandato ai nostri legali a intraprendere qualsiasi azione legale percorribile”.