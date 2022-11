Geat, la sindaca Daniela Angelini svela i nomi del nuovo Cda. La presidenza a un ex assessore

La sindaca di Riccione Daniela Angelini in occasione dell’assemblea di Geat (società di gestione dei Servizi per l’Ambiente e il Territorio), in programma per giovedì 24 novembre, ufficializzerà la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. Il ruolo di presidente viene assegnato a Fabio Galli. Vengono nominati consiglieri di amministrazione Luca Giannini, Alessandra Binotti e Elisabetta Silvagni. Il quinto componente del consiglio di amministrazione di Geat viene espresso dagli altri Comuni soci di minoranza che hanno confermato Paolo Ghinelli.

“Geat, svolgendo attività strategiche fondamentali, rappresenta di fatto un pilastro dell’amministrazione comunale - argomenta la sindaca di Riccione Daniela Angelini -: costituisce un prezioso patrimonio da sviluppare ulteriormente, nel segno dell’innovazione, per essere sempre di più a servizio dei cittadini. La nuova governance, ne sono sicura, saprà centrare questi obiettivi”.

I componenti del Cda di Geat

Il presidente Fabio Galli, laureato in Scienze politiche, 48 anni, è attualmente impiegato presso la segreteria di Presidenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna. Ex assessore per il Comune di Riccione e per la Provincia di Rimini, ha ricoperto incarichi di responsabilità in varie amministrazioni locali e aziende private.

Elisabetta Silvagni, laureata in Lettere moderne, 49 anni, è titolare di una libreria e in passato ha svolto la professione di agente immobiliare.

Luca Giannini, avvocato e docente universitario a contratto, 58 anni, è titolare di uno studio legale.

Alessandra Binotti, diplomata all’Istituto alberghiero, 33 anni, è titolare di un ristorante.