Affidata a Geat la tinteggiatura dei muri di cinta del vecchio cimitero

E’ stata affidata alla società in house Geat, manutentrice del patrimonio edilizio del Comune di Riccione, la tinteggiatura dei muri di cinta del cosiddetto “vecchio” cimitero comunale che da anni versano in condizioni di degrado a causa di atti vandalici e imbrattamenti. L’intervento sul cimitero di viale Giulio Cesare mira a preservare il decoro e la dignità di un luogo significativo per tutta la comunità, a restituire un ambiente rispettoso, pulito e ben curato per coloro che vi riposano.

La scelta dell’affidamento alla società Geat rappresenta una scelta rispondente alle esigenze di efficacia, efficienza dell’azione amministrativa, di economicità e di qualità del servizio, nonché di vantaggio in termini di celerità in quanto la società ha operai interni dediti a questo tipo di lavorazioni. Entro il mese di giugno i lavori di tinteggiatura saranno completati.