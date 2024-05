Generazione Neet, Rimini isola felice: "solo" il 17% in fascia 15-29 anni non lavora e non studia

I Neet? Ovvero quei giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione, a Rimini rappresentano meno del 18%. Per l’esattezza il 17,3%. I dati, diffusi solo per i comuni con più di 5.000 abitanti, mostrano la percentuale di iscritti in anagrafe di 15-29 anni che non hanno un’occupazione regolare ad ottobre e non seguono un percorso di studio. Rimini è tra le sole 8 città d'Italia (3 della Romagna) con una percentuale di Neet inferiore al 18 per cento, dunque nella top ten nazionale. Insieme a Rimini, Belluno, Pesaro, Siena, Forlì, Prato, Aosta e Ravenna. Questi dati chiaramente risentono del limite legato all’anno di aggiornamento (2019), l’ultimo prima dell’emergenza Covid.

Questo il pensiero sul tema dell’assessora alle Politiche giovanili Francesca Mattei: “Quelli elaborati da Open Polis relativamente alla percentuale di Neet nei Comuni sottolineano innanzitutto una buona performance dell'area della Romagna, che risulta un territorio con un tasso di giovani che non lavorano e non studiano più basso sia rispetto agli altri territori del Paese. Questa fotografia numerica, ovviamente, riguarda anche Rimini e ci parla di una città che riesce ad essere stimolante per le giovani generazioni, un tema intorno al quale, come amministrazione, stiamo investendo molto. Oltre ai finanziamenti intercettati sul Pnrr per la realizzazione e la riqualificazione delle scuole, vanno citati alcuni altri recenti progetti, dall'entità economica più contenuta, che si collocano però sulla stessa direttrice: penso ad esempio al servizio CoRNer, un servizio informativo, in modalità sia sportello che ‘on the road’ con il quale informiamo i cittadini Under 30 sulle opportunità attive nel territorio per quanto concerne il lavoro, la formazione, il tempo libero, gli eventi.

“E ancora penso all’iniziativa ‘La musica che gira intorno’ per far conoscere sempre all’utenza giovanile le nuove occasioni occupazionali che ruotano intorno all’universo della musica e degli eventi, con un riferimento anche alle nuove professioni legate all’ascesa del digitale e delle tecnologie nel campo delle ‘note’. Senza dimenticare i Centri giovani che rappresentano dei luoghi di aggregazione, socialità e incontro su cui credo molto in termini di potenziale attrattivo, grazie anche alle iniziative di educativa di strada che vede gli educatori andare direttamente negli spazi informali dove i ragazzi si ritrovano spontaneamente, come parchi, piazze e centri commerciali”.

“Questo approccio educativo prevede che siano gli educatori a rivolgersi ai ragazzi (e non i ragazzi a recarsi presso i servizi giovanili). Tutto questo ovviamente si coniuga con una città dinamica in continua evoluzione. Guardiamo al Parco del Mare, con le sue infrastrutture aggregative e sportive a cielo aperto e tanto altro. Tutto questo lo dico non per attestarci chissà quale medaglia, ma per far capire quanto ci stiamo muovendo per rendere Rimini un polo sempre più accogliente e interessante per i ragazzi sul piano del divertimento, del lavoro, degli studi, dello sport, osservando anche le best practice internazionali. In poche parole: Rimini è una città viva”, conclude l’assessora.