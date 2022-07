Generazione X, concluso il contest dedicato a Bmx e skate. I vincitori del montepremi da 500 euro

Tra spettacolari evoluzioni con skate e biciclette al parco Francolini, si è concluso sabato scorso il progetto “Bmx: Bici in movimento per la post-generazione X”, promosso dal Comune di Santarcangelo nell’ambito del percorso partecipato “T.Anti Corpi: assembramenti culturali e laboratori di comunità” e finanziato con 8.500 euro dal Fondo politiche giovanili 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il contest “Game of skate” del 9 luglio ha portato a termine il progetto, cominciato a maggio con due open day e proseguito a giugno con quattro pomeriggi dedicati alla tavola e alla Bmx – che nel complesso ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di partecipazione dei giovani: sono circa 300, infatti, i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte ai diversi momenti organizzati tra parco Spina e Francolini. Nel corso dell’ultimo appuntamento, in particolare, una cinquantina di atleti si sono sfidati per il montepremi di 500 euro, suddiviso in diverse gare di specialità che hanno visto tra i vincitori Marco Lambertucci, Andres Martin e Maicol Fantini, che hanno regalato al pubblico presente notevoli acrobazie.

“Fin dall’inizio del progetto ‘T.anti corpi’ abbiamo scelto un approccio integrato e partecipativo, con l’idea di dare voce ai giovani, alle loro esigenze e passioni” dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, Danilo Rinaldi. “A iniziative orientate alla formazione e alla creatività come il Fablab recentemente inaugurato in biblioteca, abbiamo quindi voluto affiancare eventi musicali come SanTrap e momenti dedicati all’attività sportiva come ‘Bici in movimento’. Il prossimo passo nell’ambito di ‘T.anti corpi’ sarà attivare un percorso partecipativo per decidere insieme ai ragazzi come utilizzare il futuro spazio giovani al Bornaccino – conclude l’assessore – mentre stiamo lavorando per avviare in autunno nuove esperienze formative e di coinvolgimento compreso un laboratorio di writing”.

Il progetto “Bmx: Bici in movimento per la post-generazione X” – realizzato in collaborazione con SkateSchool Cesena e finanziato da Anci e Governo per lo sviluppo di eventi divulgativi legati al Giro d’Italia – è stato avviato con l’obiettivo di avvicinare alla Bmx i ragazzi che già praticano lo skateboard, visto che si tratta di due discipline affini per background culturale e strutture di utilizzo. Al tempo stesso, le iniziative in programma sono state occasione per scoprire il cicloturismo del territorio e per consolidare l’attività di “T.Anti Corpi”.

Proprio nell’ambito di “T.Anti Corpi”, infatti, al parco Spina, è stata recentemente installata una rampa da skate grazie a un contributo regionale e verranno sistemati pannelli informativi sui percorsi cicloturistici presenti sul territorio, oltre a una colonnina per la manutenzione e il gonfiaggio delle biciclette. Promosso dall’Amministrazione comunale a partire da inizio 2021, il progetto è volto a riavvicinare ragazzi e ragazze alla comunità attraverso un processo partecipato di co-costruzione del nuovo sistema di politiche giovanili.