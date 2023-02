La grande generosità di una famiglia, donato un prezioso monitor per il controllo dei pazienti ventilati

Si è tenuta venerdì (10 febbraio), presso la Sala Riunioni dell’Ospedale “Franchini” di Santarcangelo, la cerimonia di consegna di un monitor multiparametrico donato alla Medicina interna dell’ Ospedale “Franchini” di Santarcangelo, tramite l'Associazione Paolo Onofri, da una famiglia santarcangiolese. Si tratta di un monitor che valuta la pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione ossigeno che permetterà, da remoto, il controllo dei pazienti ventilati stabili e in fase di divezzamento dal ventilatore con conseguente maggiore sicurezza gestionale di questa fragilità.

In un clima di soddisfazione ed emozione, ad accogliere il donatore Italo Moretti con la famiglia, che ha fatto la donazione in memoria del figlio Roberto, erano presenti, oltre ai rappresentanti dell’associazione Paolo Onofri con il presidente Giorgio Ioli, la sindaca di Santarcangelo Alice Parma, il direttore della Medicina Interna e lungodegenza dell’Ospedale di Santarcangelo Luca Morolli, la dottoressa Catia Drudi della Direzione Medica e Francesca Raggi, direttrice degli Ospedali Infermi di Rimini e Franchini di Santarcangelo e la dottoressa Montesi direttore Ufficio Relazioni con il Pubblico, Accoglienza, Fundraising e marketing.

“È per noi un onore - ha dichiarato il direttore della Medicina - ricevere in dono un’attrezzatura fondamentale per i pazienti della lungodegenza, perché ci consente di accogliere e assistere in sicurezza i pazienti che escono dalla terapia intensiva. Siamo davvero grati alla famiglia e all’Associazione Paolo Onofri”, che da anni sostiene il nostro ospedale".

"Un ringraziamento va a Roberto, in memoria del quale è stata fatta la donazione, per il suo impegno profuso durante tutta la vita, a favore dei più fragili - ha dichiarato Giorgio Ioli, presidente dell'associazione, già primario presso l'Ospedale Franchini -. L’associazione Paolo Onofri, impegnata da anni a supporto delle necessità della sanità locale, può continuare ad operare per rispondere ai bisogni dell’ospedale di Santarcangelo, grazie al sostegno dei cittadini e della società civile. Si pensi che anche grazie al contributo del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi , è stato possibile donare attrezzature per un importo complessivo a circa 450.000 euro in dieci anni".

Esprime soddisfazione e gratitudine anche la sindaca Alice Parma, che sottolinea l’impegno dell’associazione Paolo Onofri fondamentale in questi anni, auspicando che possa continuare a sostenere l’acquisizione di attrezzature grazie alle donazioni dei cittadini. “Queste iniziative sono a beneficio della comunità e vanno promosse anche attraverso la giusta visibilità, in modo da creare emulazione e senso di comunità verso l’obiettivo comune di continuare a sostenere l’ospedale e la sanità pubblica, che mai come in questo momento necessitano dell'attenzione e della collaborazione di tutta la comunità”.

"Sento il dovere di ringraziare la famiglia Moretti e tutti coloro che contribuiscono a sostenerci, per questo senso del bene comune - ha sottolineato Francesca Raggi, direttrice della direzione medica ospedaliera - Avere un ospedale che ognuno percepisce come l’ospedale della propria città è anche un’attestazione di stima e fiducia verso i professionisti che vi lavorano ed è un valore aggiunto immenso rispetto anche al tema della qualità dell'assistenza”.

Da parte dell’Azienda Usl della Romagna, un sentito ringraziamento ai donatori all’Associazione Paolo Onofri, che con questo ennesimo generoso contributo a beneficio dei pazienti consolida un rapporto di collaborazione già da tempo esistente, sostenendo in modo sempre più attento e sensibile i bisogni della sanità locale.